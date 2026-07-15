Steve Buscemi si è unito al cast di Far Cry

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Alla fine dello scorso anno, è stato finalmente confermato che Far Cry sarebbe stato adattato in una serie TV sotto la direzione del creatore di Alien: Earth, Noah Hawley. Sarà sia showrunner che regista dei primi due episodi.

Come abbiamo già riportato, la serie non sarà basata su un gioco specifico; Invece, avrà una premessa unica, e l'idea è che sia una sorta di antologia in cui ogni stagione è autonoma e presenta nuovi attori (proprio come nei giochi). Non sappiamo ancora molto a riguardo, ma probabilmente lo scopriremo presto, dato che il casting è in pieno svolgimento, e ora The Hollywood Reporter rivela che nientemeno che Steve Buscemi è stato aggiunto al cast.

Sappiamo già che Lizzy Caplan (i film Now You See Me) e Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia) saranno protagonisti di Far Cry - anche se ancora non sappiamo chi interpreteranno.