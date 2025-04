Steve Carell è il protagonista del nuovo film del creatore di Succession

Dopo la sua serie drammatica di successo Succession, lo sceneggiatore e regista Jesse Armstrong è ora passato a un film intitolato Mountainhead, interpretato da Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith e Ramy Youssef.

Il film segue quattro amici miliardari che si incontrano in un rifugio di montagna mentre il mondo è gettato in crescenti livelli di tumulto. Dal trailer, è chiaro che l'influenza di Succession ha ancora una presa su Armstrong, poiché ci si può aspettare un sacco di battute volutamente imbarazzanti, così come un sacco di commedia sui miliardari maldestri e fuori dal mondo.

Il film uscirà il 31 maggio fino a Max. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e facci sapere se guarderai Mountainhead quando si tratta dei tuoi schermi.