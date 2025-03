Steve Carell, Tina Fey e Colman Domingo sono i protagonisti di The Four Seasons di Netflix

Se stavi cercando una nuova serie comica in cui affondare i denti questa primavera, Netflix potrebbe aver appena svelato la soluzione. Lo streamer ha presentato il primo assaggio dell'imminente The Four Seasons, uno spettacolo comico che riunisce Steve Carell e Tina Fey, vede la coppia recitare al fianco di Colman Domingo e Will Forte e vede Fey persino collaborare con i suoi eccellenti 30 Rock co-sceneggiatori e produttori Lang Fisher e Tracey Wigfield.

Inutile dire che questa serie in arrivo ha molto talento alle spalle, sia davanti che dietro la macchina da presa. Per quanto riguarda di cosa si tratta, Netflix ha spiegato proprio questo in una sinossi di Netflix Tudum:

Sei vecchi amici partono per un weekend di relax solo per scoprire che una coppia del gruppo sta per separarsi. Le tre coppie - Kate (Fey) e Jack (Forte), Nick (Carell) e Anne (Kenney-Silver), e Danny (Domingo) e Claude (Calvani) - sono completamente sconvolte dalla notizia.

The Four Seasons arriverà su Netflix il 1° maggio e, con l'avvicinarsi sempre di più, ha debuttato il primo trailer dello show, che potete vedere voi stessi qui sotto.