Steve Carrell e Tina Fey mostrano le loro abilità comiche in The Four Seasons di Netflix

HQ Netflix sembra essere abbastanza fiducioso riguardo alla sua prossima serie comica The Four Seasons, poiché abbiamo visto frammenti e scorci dello spettacolo in diverse occasioni. Certo, quando hai un cast che include Steve Carrell, Tina Fey, Colman Domingo e Will Forte, e una sceneggiatura che è stata scritta da Fey e dai suoi amici30 Rock Tracey Wigfield e Lang Fisher, probabilmente saresti abbastanza sicuro. The Four Seasons segue un gruppo di amici di lunga data mentre sperimentano le prove e le tribolazioni della vita nel corso di quattro vacanze stagionali tra primavera, estate, autunno e inverno. Lo spettacolo sembra avere un po' di tutto, e puoi averne un altro assaggio nel nuovo trailer qui sotto, che senza dubbio ti farà venire voglia di aggiungerlo alla tua watchlist di Netflix. The Four Seasons debutterà il 1° maggio. HQ