Steve Carrell torna al college nella serie comica HBO Max Rooster

Steve Carrell è uno dei migliori e più conosciuti quando si parla di comicità. A tal fine, l'ex star di The Office è pronto a tornare presto al genere, per un nuovo progetto di HBO Max noto come Rooster.

Questa serie segue un famoso autore che torna al college nel tentativo di affrontare alcuni problemi e problemi causati da sua figlia. Tuttavia, le cose diventano presto più complesse quando gli studenti iniziano a connettersi con l'autore e ad associarlo al suo personaggio più famoso, il fittizio Gallo. Questo lo porta a ogni sorta di stravagante avventure mentre affronta questo ritorno al mondo accademico.

Previsto per la prima uscita su HBO Max l'8 marzo (probabilmente il 9 marzo per chi è nel Regno Unito e in Europa), puoi vedere un assaggio di Rooster qui sotto nel trailer ufficiale che offre una buona varietà di commedie e drammi.