Steven Spielberg non ha intenzione di smettere di fare film

A 78 anni, Steven Spielberg non mostra alcuna intenzione di ritirarsi presto. Lo ha reso perfettamente chiaro durante l'inaugurazione di un cinema appena ribattezzato agli Universal Studios, dove, tra gli applausi del pubblico, ha dichiarato: "Ho fatto un sacco di film e non ho intenzione di andare mai in pensione".

Ha anche colto l'occasione per condividere alcuni dei suoi prossimi progetti: un film di fantascienza ispirato agli UFO sarà presentato in anteprima nell'estate del 2026 e sta accarezzando l'idea di realizzare un western, qualcosa che non ha mai avuto la possibilità di esplorare prima.

La posizione di Spielberg non è una sorpresa: la sua scintilla creativa e i suoi progetti ambiziosi sono stati una costante nel corso dei decenni. Dalla sua esordio con Lo squalo 50 anni fa all'ingresso in nuovi generi, è chiaro che vede il cinema come una vocazione per tutta la vita, non solo una professione.

In molti modi, Spielberg incarna il classico regista hollywoodiano, non solo guardando indietro ai trionfi passati, ma guardando avanti con curiosità e un ardente desiderio di continuare a raccontare storie.

Allora, quali sono i tuoi film preferiti di Spielberg?