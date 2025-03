Steven Yeun si unisce al cast del film Avatar: The Last Airbender Sta recitando in un ruolo sconosciuto nel film finora senza titolo.

HQ Il film del 2026 di Avatar: The Last Airbender ha appena un nuovo membro del cast, sotto forma di Invincible, The Walking Dead e la star di Topolino 17 Steven Yeun. Il coinvolgimento di Yeun è stato riportato da Variety, che nello stesso rapporto ha confermato che il film non ha ancora un titolo ufficiale, né sappiamo chi Yeun interpreterà effettivamente. Altri membri del cast includono Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan e Jessica Matten. Si ritiene che Bautista interpreti l'antagonista principale del film, ma considerando quanto siano leggeri i dettagli, nulla sembra scolpito nella pietra in questo momento. La data di uscita del film è il 30 gennaio 2026, quindi i fan sperano di poterne sapere di più presto.