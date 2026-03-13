Stewie Griffin avrà una sua serie spin-off basata sulle sue avventure nello spazio e nel tempo

È in preparazione una nuova serie spin-off di Family Guy, che segue il folle bambino Stewie Griffin. Si prevede che debutterà nella stagione televisiva 2027-2028, portato a noi da Fox e Hulu, per poi debuttare a livello internazionale su Disney+ quando sarà disponibile sui nostri schermi.

Secondo Deadline, Stewie vedrà la star omonima dello show rimossa dalla sua vecchia scuola materna e costretta a unirsi a una nuova, che non è esattamente nelle condizioni migliori. La vita in scuola materna è piuttosto noiosa per i bambini, e per una tartaruga di 75 anni che fa da animale domestico della classe, ma quando Stewie tira fuori la sua serie di dispositivi che gli permettono di viaggiare nello spazio e nel tempo, parte per una serie di avventure con i suoi nuovi amici.

Brian, il cane amato di Stewie, farà qualche apparizione qua e là nello spin-off, ma si crede in gran parte che questa serie agirà come entità separata da Family Guy. Non sembra che la nuova vita della scuola materna di Stewie avrà un impatto sulle sue trame attuali in Family Guy, per esempio.

Stewie si unisce a una serie di altre serie animate di lunga durata della Fox, come Family Guy, American Dad e I Simpson. Stewie si prevede che abbia stagioni leggermente più brevi rispetto a queste due serie, da qualche parte sotto i 15 episodi per stagione che le serie sopra menzionate stanno producendo.