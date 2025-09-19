Gamereactor

Lego Voyagers

Stiamo andando in un'adorabile avventura in Lego Voyagers su GR Live di oggi

Unisciti a noi per un'ora della seconda storia Lego di Light Brick Studio.

Quando due piccoli mattoncini Lego vengono lanciati da un'astronave e poi sfortunatamente si schiantano vicino a casa loro, sono ispirati a rimettere insieme l'astronave e a volare verso le stelle. Prima di ciò, dovranno attraversare la natura selvaggia intorno alla loro casa per mettere insieme i pezzi e ricostruire il razzo.

Se sei interessato a vedere due mattoncini Lego farsi strada attraverso le sezioni platform e puzzle, allora puoi unirti a noi nel GR Live di oggi, dove giocheremo per la prima ora di Lego Voyagers.

Come sempre, puoi trovare lo streaming su YouTube, Twitch, Facebook e sulla nostra homepage di GR Live. Inizieremo a partire dall'orario regolamentare delle 16:00 BST/17:00 CEST. Se vuoi leggere altre nostre riflessioni approfondite su Lego Voyagers, puoi farlo nella nostra recensione qui.

Lego Voyagers

