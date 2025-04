Stiamo controllando Blue Prince su GR Live di oggi

HQ

All'inizio di questa settimana, abbiamo avuto modo di raccontarvi tutto del nostro tempo con Dogubomb's Blue Prince , un puzzle game che consiste nel navigare attraverso una misteriosa villa nel tentativo di localizzare la sua mitica 46a stanza. Finora, il gioco è stato accolto incredibilmente bene dalla critica, attualmente considerato uno dei migliori titoli del 2025, con un punteggio Metacritic di 92. Oggi, i fan saranno ammessi nel parco della Mt. Holly mansion, e per celebrare quell'occasione ci uniremo al divertimento nella puntata di oggi GR Live.

A partire dal consueto orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò fino all'ora di apertura di Blue Prince, il tutto sulla homepage di GR Live e sui canali Twitch, YouTube e Facebook di Gamereactor.

Assicurati di fare un salto per vedere perché questo gioco è considerato uno dei migliori puzzle fino ad oggi, e ricorda che puoi unirti all'azione tu stesso, poiché Blue Prince viene lanciato oggi su PC e console, anche come Game Pass lancio del primo giorno e come parte del catalogo più ampio PlayStation Plus.