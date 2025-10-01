Stiamo controllando l'aggiornamento Tusk Force di War Thunder su GR Live di oggi

HQ

Il terzo importante aggiornamento dell'anno per War Thunder è arrivato. Conosciuto come Tusk Force, questo aggiornamento aggiunge un'enorme serie di nuovi veicoli da sbloccare e padroneggiare, attraverso le opzioni di terra, aria e mare, il tutto migliorando anche un paio di mappe e potenziando l'effetto di distruzione per gli alberi in particolare.

Si tratta ancora una volta di un grande cambiamento per War Thunder e per celebrare questo momento e traguardo, entreremo nel gioco come parte dell'offerta di oggi GR Live, dove ospiterò dalla solita ora delle 16:00 BST/17:00 CEST sulla homepage di GR Live per un'ora di azione.

Assicurati di passare per vedere perché vale la pena dare un'occhiata all'aggiornamento War Thunder ora disponibile e free-to-play Tusk Force.