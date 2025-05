Stiamo controllando Revenge of the Savage Planet su GR Live di oggi

HQ

È stato un viaggio incredibile per Raccoon Logic. Lo sviluppatore di Revenge of the Savage Planet era precedentemente noto come Typhoon Studios ed è stato acquisito da Google come uno dei suoi sviluppatori Stadia anni fa, tutto prima che Stadia collassasse e bruciasse in modo molto sorprendente, portando Typhoon ad essere sciolto e la serie Savage Planet lasciata nel limbo nonostante Journey to the Savage Planet sia stata lanciata e accolta abbastanza bene.

Gli ultimi due anni hanno visto la maggior parte del personale di Typhoon avviare una nuova società nota come Raccoon Logic, quindi riacquisire i diritti Savage Planet e quindi creare un sequel dell'originale che presentava frecciatine a Google e alla loro scarsa gestione Stadia, come abbiamo visto di recente alla GDC.

Ora, Revenge of the Savage Planet è qui, e renderemo il gioco l'oggetto dell'ultimo flusso GR Live. A partire dal consueto orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò durante l'orario di apertura della partita, il tutto sulla homepage di GR Live.

Assicurati di passare per vedere perché dovresti dare un'occhiata al gioco questo fine settimana ora che è disponibile su PC, console e persino servizi come Game Pass. Inoltre, non dimenticare di leggere la nostra recensione per impressioni analitiche complete.