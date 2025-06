Stiamo controllando Splitgate 2 su GR Live di oggi

HQ

Torneremo per una nuova puntata di GR Live più tardi oggi, quando l'attenzione sarà spostata e rivolta al sequel dello sparatutto in arena Splitgate 2. Il gioco è stato lanciato per intero alla fine della scorsa settimana, in linea con il fondatore del suo sviluppatore che è salito sul palco a Summer Game Fest e ha sconvolto alcune persone (cosa che ha indotto 1047 Games a rilasciare una dichiarazione di scuse).

Per quanto riguarda ciò che questo sequel offre ai fan, oltre ai miglioramenti al concetto di base di Splitgate, presenta anche un sacco di modalità aggiuntive, come un battle royale appena rivelato. È anche un gioco free-to-play, anche se con microtransazioni, incluso un ex cosmetico da $ 80 che ha anche causato la pubblicazione di una dichiarazione da parte di 1047.

Indipendentemente dalle recenti polemiche, daremo un'occhiata a Splitgate 2 sul GR Live di oggi, dove ospiterò e giocherò un'ora del gioco a partire dal solito orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST.