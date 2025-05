Stiamo controllando The Siege and the Sandfox su GR Live di oggi

HQ

Siamo tornati per un altro GR Live stream più tardi oggi! Questa volta, dirigeremo la nostra attenzione verso lo stealth 2D Metroidvania The Siege and the Sandfox Cardboard Sword dello sviluppatore, un platform che consiste nell'avventurarsi in profonde rovine e determinare la verità del male che si nasconde nella sabbia.

Per questo flusso GR Live, vale la pena notare che inizieremo leggermente prima, dalle 15:00 BST / 16:00 CEST, per la consueta durata di un'ora. Assicurati di visitare la homepage di GR Live per unirti all'azione mentre si svolge.