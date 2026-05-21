Stiamo dando una lezione ai criminali squadrati in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight nel GR Live di oggi

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Questa città è di plastica, squadrata. Serve un eroe, qualcuno che non abbia paura di costruire oggetti strambi per abbattere i cattivi, qualcuno come Lego Batman. O forse esattamente Batman Lego. Il ritorno di TT Games per le strade di Gotham è uno dei giochi più attesi del 2026, e ora è finalmente nelle nostre mani.

L'accesso anticipato per Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è disponibile ora, quindi anche se il gioco verrà lanciato ufficialmente domani, potremo dedicarci un'ora al GR Live di oggi. Se non hai ancora acquistato la Deluxe Edition del gioco e non l'hai vista con i tuoi occhi, puoi avere un'anteprima dell'azione, dello stealth, del mondo aperto e altro ancora tramite il canale GR Live e i nostri stream su Twitch, YouTube e Facebook. Come sempre, iniziamo alle 16:00 BST/17:00 CEST.

Combinando il combattimento in stile Arkham con il classico umorismo Lego, una serie di Easter egg, segreti e altro ancora da scoprire, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ha già lasciato un grande impatto nei giorni precedenti al suo rilascio completo. Se vuoi leggere la nostra recensione approfondita, puoi trovarla qui.