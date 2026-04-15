Stiamo dando un'occhiata a Replaced nel GR Live di oggi

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È una settimana davvero eccezionale per gli appassionati dei videogiochi, dato che ci sono tantissimi titoli importanti che stanno arrivando e che meritano una nota. Pragmata, Mouse: P.I. Per Assunzione, Replaced, la lista continua.

Parlando del progetto d'azione di Sad Cat Studios, metteremo in evidenza Replaced nel GR Live di oggi, dove a partire dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò durante la prima ora del gioco tutto sulla homepage di GR Live.

Per saperne di più su Replaced, puoi leggere la nostra recensione entusiastica del gioco per capire perché dovresti dedicare del tempo a provarlo di persona.