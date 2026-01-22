Stiamo dando un'occhiata all'uscita completa di 2XKO su oggi su GR Live

HQ

Il 2026 è sicuramente un buon inizio per i combattimento a squadre. 2XKO non è rimasto a lungo in Early Access, e dopo aver dato ai giocatori la possibilità di entrare e iniziare a swingare lo scorso ottobre, ora abbiamo la versione completa da esaminare all'inizio di questa settimana.

La prima stagione del gioco è ufficialmente qui, insieme all'introduzione di Caitlyn, e vedremo entrambe nel GR Live di oggi. Come sempre, la nostra diretta inizierà alle 16:00 GMT/17:00 CET e potete trovarla sulla Homepage di GR Live o sulle pagine YouTube, Twitch e Facebook di Gamereactor.

2XKO vede alcuni dei tuoi campioni preferiti di League of Legends sfidarsi in partite 2 contro 2. Finora, circa una dozzina di combattenti sono stati aggiunti al gioco, ma possiamo immaginare che molti altri siano in arrivo se il roster di League è un indicatore. Dai un'occhiata alle nostre prime impressioni qui e tieni d'occhio la nostra recensione completa in uscita più avanti questa settimana.