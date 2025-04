Stiamo dando un'occhiata più da vicino alla mappa del mondo di Mario Kart World su Switch 2

HQ

Il vero salto generazionaleMario Kart World per Nintendo Switch 2 non è stato quello di avere più persone contemporaneamente sullo schermo o più piste: è stato quello di offrire un'unica mappa di gioco completamente infilata su cui correre, come un Forza Horizon con cui divertirsi con la sua nuova modalità free-to-play e multiplayer. Un'enorme mappa che, dipinta su carta, sembra Super Mario World.

Questo è quello che sembra, con circa 28 stadi o hub e 12 o 13 biomi classici. Tra questi, dozzine di percorsi che sembrano molto lineari sulla mappa, ma che nel video sembrano vere piste di Mario Kart. E' difficile scoprire oggi e in queste condizioni quante tracce Mario Kart World abbia, ma la sua mappa è una dichiarazione d'intenti. E noi di Gamereactor pensiamo che non sia la fine della storia, poiché non c'è MK senza il suo Rainbow Trail.

Aggiungi a ciò la varietà di modalità di gioco e l'enorme numero di piloti tra cui scegliere, e hai molto da scegliere. Ampliamo l'elenco dei personaggi confermati per Mario Kart World con l'aggiunta dei delfini di Super Mario World, il piranha pezueso, Goomba, una mucca Moo Moo, Spike, il cactus Pokey, l'Abejorro, la Piñata del villaggio di Delfino o l'indescrivibile Cataquack.