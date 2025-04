Stiamo distruggendo televisori e servizi igienici in Neighbors: Suburban Warfare su GR Live di oggi Unisciti a noi per un'ora di caos in una tranquilla cittadina di periferia.

HQ Tutti noi abbiamo avuto vicini che non ci piacevano davvero. Che siano stati troppo rumorosi, ostili o si siano lamentati senza sosta del fatto che tu viva la tua vita, ci sono molte ragioni per sfidare la Bibbia e detestare il tuo prossimo. Oggi elimineremo alcune di quelle frustrazioni di vicinato nell'ultimo successo multiplayer di Invisible Walls Neighbors: Suburban Warfare. Come di consueto, potete trovare il nostro streaming sulla homepage di GR Live, così come sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch. Partiremo dal consueto orario delle 16:00 BST/17:00 CEST. Se non l'hai ancora giocato, Neighbors: Suburban Warfare è un gioco di difesa della base in cui devi salvare la tua casa contro una squadra invasore mentre cerchi anche di distruggere tu stesso la casa nemica. Con personaggi e abilità stravaganti, non si prende troppo sul serio e riesce ad essere molto divertente e slapstick.