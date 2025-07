Stiamo distruggendo Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 su GR Live di oggi

HQ

Dopo il ben accolto Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, non è stata una grande sorpresa che Activision abbia presto messo Iron Galaxy al lavoro per realizzare un seguito basato sul terzo e quarto gioco della serie. Quello stesso gioco, noto come Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, è ora arrivato e lo daremo un'occhiata allo streaming GR Live di oggi.

Sì, a partire dal solito orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò fino all'ora di apertura di Pro Skater 3 + 4, tutto sulla homepage di GR Live. Assicurati di passare per vedere cosa ne penso del gioco, che è ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, oltre al lancio del primo giorno Game Pass.