Stiamo diventando il miglior cacciatore di taglie nello spazio di High on Life 2 nel GR Live di oggi

HQ

Quando l'umanità è nuovamente minacciata dalla galassia intera, c'è solo un cacciatore di taglie pronto a fermare i nefasti piani alieni e salvare sua sorella allo stesso tempo. Siamo noi, se non avete capito il succo, perché spaccheremo il culo degli alieni con la nostra selezione di armi sarcastica in High on Life 2.

Come sempre, puoi unirti a noi mentre ci avventuriamo nel sequel d'azione di Squanch Games nel GR Live di oggi tramite la Homepage di GR Live o sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook. Giocheremo dal solito orario 16:00 GMT/17:00 CET, quindi assicuratevi di passare a vedere cosa sta preparando Squanch Games se non ne avete già avuto l'occasione.

Se stai pensando di acquistare il gioco per te stesso e vuoi qualche riflessione più approfondita su questa breve ma piacevole avventura d'azione, puoi consultare la nostra recensione completa e approfondita qui per un riepilogo completo di High on Life 2.