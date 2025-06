Stiamo diventando stravaganti in Lost in Random: The Eternal Die su GR Live di oggi

HQ

Dopo essere stata sconfitta nella storia principale di Lost in Random, la regina Aleksandra si ritrova intrappolata nel Black Die. Spogliata dei suoi poteri e della sua forza precedente, dovrà farsi strada tra vecchi amici e nemici mentre affronta la prigione che ha creato nel Black Die.

Questo è il succo di Lost in Random: The Eternal Die, un nuovo roguelike di Stormteller Games e Thunderful. Derivando dall'originale Lost in Random, il gioco combina lo strano e meraviglioso mondo di Random con un gameplay simile a quello di Hades. Se questo suona come il vostro tentativo, lo daremo un'occhiata a partire dalle 16:00 BST/17:00 CEST di oggi.

Come sempre, puoi trovare il nostro streaming tramite la homepage di GR Live o sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch. Se vuoi leggere altre nostre riflessioni approfondite su Lost in Random: The Eternal Die, la nostra recensione può essere trovata qui.