Stiamo esaminando strani animali in Yoshi and the Mysterious Book nel programma di oggi di GR Live

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Quando l'ultimo piano nefasto di Bowser Jr. vede un libro senziente e enorme schiantarsi sull'isola di Yoshi, chiedendo ai rettiliani multicolori se possono dare una mano a etichettare tutte le creature al suo interno, ovviamente aiuteranno. È semplicemente così che sono gli Yoshi, e per fortuna è nella loro natura essere d'aiuto, altrimenti non avremmo Yoshi and the Mysterious Book da giocare.

Il gioco introduce uno dei pochi Yoshi nel libro, permettendoti di muoverti per un livello platform, identificando le creature dando loro un tuo nome o uno inventato dal manuale, e ottenendo stelle per ogni dettaglio che scopri. È un piccolo platform accogliente pensato per un pubblico più giovane, ma può comunque essere molto divertente per giocatori di tutte le età. Leggi la nostra recensione qui per informazioni più approfondite sul gioco.

Dopo il Nintendo Direct di oggi, passeremo alla nostra Switch 2 e passeremo a Yoshi and the Mysterious Book. Come sempre, puoi trovare il nostro streaming sulla Homepage di GR Live, così come sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook. Trasmetteremo in streaming dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST.