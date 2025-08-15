Stiamo facendo scontrare gli eserciti in Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition su GR Live di oggi

HQ

La strategia della vecchia scuola è l'argomento del GR Live di oggi, dato che stiamo dando un'occhiata a Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition. Il classico gioco di strategia di Relic è stato ridefinito per l'era moderna e vedremo se creerà gli stessi ricordi di tanti anni fa.

Completo di tutte le campagne originali e DLC del gioco originale, Dawn of War - Definitive Edition ha anche la compatibilità con il 4K, miglioramenti del pathfinding, compatibilità con le mod e un'esperienza complessivamente più cinematografica.

Come sempre, potete unirvi a noi dalle 16:00 BST/17:00 CEST sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook, nonché sulla nostra homepage GR Live. Se vuoi leggere altri nostri pensieri approfonditi su Dawn of War - Definitive Edition, dai un'occhiata alla nostra recensione completa qui.