Stiamo facendo scontrare gli eserciti in Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition su GR Live di oggi
Senza spendere migliaia di dollari in mini, saremo in grado di vivere alcune epiche battaglie di Warhammer 40,000 aggiornate.
La strategia della vecchia scuola è l'argomento del GR Live di oggi, dato che stiamo dando un'occhiata a Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition. Il classico gioco di strategia di Relic è stato ridefinito per l'era moderna e vedremo se creerà gli stessi ricordi di tanti anni fa.
Completo di tutte le campagne originali e DLC del gioco originale, Dawn of War - Definitive Edition ha anche la compatibilità con il 4K, miglioramenti del pathfinding, compatibilità con le mod e un'esperienza complessivamente più cinematografica.
Come sempre, potete unirvi a noi dalle 16:00 BST/17:00 CEST sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook, nonché sulla nostra homepage GR Live. Se vuoi leggere altri nostri pensieri approfonditi su Dawn of War - Definitive Edition, dai un'occhiata alla nostra recensione completa qui.