Stiamo giocando ad alcuni classici Warhammer nel GR Live di oggi

Di solito, nei nostri stream live di GR, mostriamo le ultime uscite di una determinata settimana. Per lo stream di oggi, in un certo senso lo faremo e anche un po' no, mentre diamo un'occhiata ad alcuni dei giochi nostalgici che hanno ricevuto nuova vita grazie all'etichetta Warhammer Classics.

Dai giochi usciti decenni fa ad alcune amate uscite degli anni 2010 che avevano bisogno di qualche perfezionamento per i sistemi moderni, Warhammer Classics ci offre nuovi modi per apprezzare il futuro oscuro e lontano e il Vecchio Mondo. In questa stravaganza ci immergeremo, come al solito, inizieremo alle 16:00 BST/17:00 CEST.

Se vuoi rivivere qualche ricordo vecchio stile di gaming su PC, puoi unirti a noi come sempre sulla Homepage di GR Live, così come sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook. Tieni d'occhio altri contenuti classici di Warhammer, mentre riviviamo le nostre battaglie preferite contro le forze dell'Ordine e del Caos.