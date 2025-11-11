Stiamo giocando Lumines Arise nello streaming GR Live di oggi

HQ

Siamo tornati con un altro GR Live stream più tardi questo pomeriggio, dove ospiterò e rivolgerò la mia attenzione al prossimo capitolo della serie Lumines dello sviluppatore Enhance. Proveniente dal talentuoso team che ha realizzato Tetris: Effect, questo prossimo gioco è noto come Lumines Arise ed è un puzzle appariscente e veloce che è pensato per essere uno spettacolo visivo allo stesso tempo.

Con il lancio fissato per oggi, tra poche ore, infatti, potete unirvi a me sulla homepage di GR Live nel tardo pomeriggio per un'ora di Lumines Arise divertimento, il tutto a partire dal solito orario delle 16:00 GMT/17:00 CET.

Per quanto riguarda i nostri pensieri completi sul gioco, resta sintonizzato perché la nostra recensione è in arrivo!