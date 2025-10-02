Stiamo suonando Nicktoons & The Dice of Destiny su GR Live di oggi

HQ

Se sei pronto a lanciare i dadi e dirigerti in una terra fantastica con i tuoi personaggi preferiti di Nicktoons, allora ti consigliamo di unirti a noi nel GR Live di oggi, poiché stiamo dando un'occhiata a Nicktoons & The Dice of Destiny.

Con personaggi del passato e del presente di Nicktoons, tra cui SpongeBob, Timmy Turner, Leonardo, Katara, Jimmy Neutron e altri, affronteremo creature e personaggi fantastici in questo gioco di ruolo d'azione e avventura.

Come sempre, puoi unirti a noi in diretta sulla homepage di GR Live o tramite le nostre pagine Facebook, YouTube e Twitch. Trasmetteremo in streaming a partire dalle 16:00 BST/17:00 CEST, quindi non dimenticate di fermarvi per divertirvi un po' di fantasia.