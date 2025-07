Stiamo identificando gli zombie in Quarantine Zone: The Last Check su GR Live di oggi

Oggi giocheremo Quarantine Zone: The Last Check su GR Live, mentre cerchiamo di porre fine a un'epidemia di virus zombie all'interno di una zona in quarantena prima che possa iniziare completamente.

Nel gioco, che attualmente ha attirato più di un milione di liste dei desideri solo con la sua demo, sarai tu a decidere quali sopravvissuti puoi e non puoi far entrare nella tua preziosa zona di quarantena. Controllerai le persone per tutti i segni di malattia, costruirai una base e ti assicurerai che chiunque mostri il minimo accenno di infezione venga trattato rapidamente.

Come sempre, puoi dare un'occhiata al livestream proprio qui sulla nostra homepage GR Live, così come ai nostri stream YouTube, Twitch e Facebook. Come sempre, inizieremo alle 16:00 BST, quindi se vuoi aiutare a individuare i segni di morsi di zombie e chiacchierare del Nintendo Partner Direct, sentiti libero di fare un salto.