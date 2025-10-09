Stiamo litigando in 2XKO su GR Live di oggi

HQ

2XKO potrebbe essere uscito in accesso anticipato solo da poco tempo, ma già sciami di giocatori si stanno riversando sul nuovo tag fighter di Riot Games. Riportando l'azione frenetica e tag action in prima linea nei giochi di combattimento, combina un aspetto distinto con un solido potenziale meccanico.

Se stavi ancora aspettando di salire sul ring da solo, puoi dare un'occhiata a cosa tratta 2XKO poiché trasmetteremo il gioco in streaming più tardi oggi su GR Live. Come sempre, potete sintonizzarvi dalle 16:00 BST/17:00 CEST e potete trovarci sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook, oltre che sulla homepage di GR Live.

È ancora presto per 2XKO e, sebbene i fan si aspettino molti più contenuti su tutta la linea, puoi anche dare un'occhiata ad alcuni dei nostri pensieri più approfonditi dopo alcune ore con il gioco qui.