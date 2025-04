Stiamo mettendo alla prova le nostre tattiche in Commandos: Origins su GR Live di oggi

HQ

Anche se ci sono state un paio di rimasterizzazioni in HD dei vecchi preferiti, non abbiamo avuto un nuovo gioco di Commandos in quasi 20 anni. Quella siccità è finita questa settimana quando abbiamo ricevuto il lancio di Commandos: Origins, che ci dà uno sguardo a come i nostri soldati d'infamia preferiti si sono incontrati per la prima volta.

Oggi daremo un'occhiata a Commandos: Origins su GR Live, dandoti un'occhiata al suo mix di gameplay furtivo e strategico, oltre ad alcuni dei tanti percorsi che puoi intraprendere per la vittoria. Inizieremo a partire dal consueto orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, e potete trovare lo streaming come sempre sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch, nonché sulla homepage di GR Live.

Non esamineremo tutte le missioni del gioco, quindi non dovrai preoccuparti degli spoiler. Ma, se vuoi qualche pensiero più approfondito sul gioco, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione completa di Commandos: Origins qui.