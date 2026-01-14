Stiamo monitorando i sopravvissuti in Quarantine Zone: The Last Check nel GR Live di oggi

Non è facile frenare un'epidemia di zombie, specialmente quando ci sono persone innocenti e sane da individuare e proteggere. Ma ahimè, faremo del nostro meglio per salvare quante più vite possibile questo pomeriggio.

GR Live è tornato e nell'episodio di oggi rivolgeremo la nostra attenzione a Brigada Games ' Quarantine Zone: The Last Check, tutto questo da quando il gioco di simulazione è stato lanciato ed è arrivato come gioco completo e 'completo'.

A partire dall'orario abituale 16:00 GMT/17:00 CET, ospiterò e giocherò un'ora del gioco, tutto sulla homepage di GR Live. Assicuratevi di passare a vedere come me la cavo come operatore di checkpoint indubbiamente orribile in questo progetto post-apocalittico, e se volete provare il gioco di persona, assicuratevi di procurarvi una copia su Steam.