Stiamo prendendo a pugni i troll e tirando i dadi in Esoteric Ebb nel GR Live di oggi Stiamo dando un'occhiata al mix strano ma meraviglioso di Baldur's Gate e Disco Elysium.

HQ Un'esplosione in una sala da tè, un chierico che non riesce a ricordare la notte prima, svegliandosi circondato da mele e cadaveri. Un goblin con grande senso della moda, un angelo che probabilmente avrebbe potuto beneficiare di una consulenza. Tutto questo e altro ancora impreziosiscono le strade di Tolstad, ambientazione di Esoteric Ebb di Christoffer Bodegård. Presentato come D&D che incontra Disco Elysium, Esoteric Ebb è un RPG d'avventura in cui deciderai il destino di questa piccola città, il chierico che interpreti e le sue inclinazioni politiche mentre approfondisci le complesse relazioni che attraversano l'intero ambientazione fantasy. Approfondiremo l'inizio del gioco nel GR Live di oggi, che potete trovare come sempre sulla Homepage di GR Live, oppure tramite le nostre pagine YouTube, Twitch o Facebook. Dal lancio di ieri, le impressioni per Esoteric Ebb sono già a grande velocità, e il gioco sembra aver ricevuto molte risposte positive. Se volete ascoltarci a parlarne con entusiasmo nella nostra recensione completa, potete consultarla qui.