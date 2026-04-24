Stiamo ricevendo i poteri di un dio in Masters of Albion nel GR Live di oggi

HQ

Ci sono molti city builder che ti permettono di costruire un meraviglioso insediamento, sia che sia nell'epoca moderna, medievale o in una terra fantasy completamente diversa dalla nostra. Non abbastanza ti permettono di giocare come una mano enorme che può fare il dito o lanciarli in mare quando si annoiano.

Per fortuna, 22cans e Peter Molyneux stanno riportando il loro marchio unico sulla formula dei giochi divini con Masters of Albion. Nella nostra recensione abbiamo notato che ci sono stati alcuni problemi con il gioco, ma che il fascino complessivo dei classici nostalgici rimane presente. Se vuoi vedere un po' di questo con i tuoi occhi, unisciti a noi per un'ora di Masters of Albion nel GR Live di oggi.

Giocheremo dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST, e potete trovare lo streaming su YouTube, Facebook, Twitch e ovviamente sulla nostra Homepage di GR Live.