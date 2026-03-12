Stiamo sconfiggendo la guglia per la seconda volta in Slay the Spire 2 nel GR Live di oggi

HQ

Come membro dei media del gioco, il numero di volte che vedo il roguelike deck-builder passare vicino alla mia email non vale davvero la pena pensarci, quindi oggi torneremo al re di tutti in Slay the Spire 2. Il seguito del famoso roguelike di MegaCrit ha già attraversato Steam in Early Access, ed è ora di capire di cosa si tratta tutto questo trambusto.

Proprio come nel primo gioco, Slay the Spire 2 ti vede affrontare una serie di mostri sempre più potenti e bizzarri, costruendo un mazzo unico e scoprendo il potere delle antiche reliquie. Questa volta c'è anche la cooperativa, quindi ora un amico può trascinarti attraverso le ascensioni se hai difficoltà.

