Stiamo sfrecciando le demo di Steam Next Fest nel GR Live di oggi

HQ

Le uscite sono un po' aride questa settimana, a parte ovviamente l'ombra incombente di Resident Evil Requiem che arriverà domani. Per fortuna abbiamo un sacco di demo di giochi da provare grazie allo Steam Next Fest che esce questa settimana.

Abbiamo già scaricato cinque demo e, anche se difficilmente riusciremo a completarle tutte in un'ora, faremo del nostro meglio per completare quante più partite possibile entro il limite di tempo. Pensala quasi come una sfida di speedrunning, se vuoi. Le demo che abbiamo sono: Sostituite, Primal Survival, Super Meat Boy 3D, Darwin's Paradox e No Vacation for an Executioner.

Alcuni grandi, altri piccoli, siamo sicuri che saranno tutti grandi. Puoi partecipare al nostro Steam Next Fest Extravaganza dal solito orario 16:00 GMT/17:00 CET, e trasmetteremo in streaming sulla Homepage di GR Live, oltre che sui nostri canali YouTube, Twitch e Facebook. Ci vediamo lì!