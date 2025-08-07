Italiano
Seguici
Gamereactor
news
Mage Arena

Stiamo sputando incantesimi in Mage Arena su GR Live di oggi

"Palla di fuoco! Bolide! Palla di fuoco!"

Ci scusiamo con tutti gli utenti di cuffie in vista dello streaming di oggi, perché oggi daremo un'occhiata a Mage Arena. Se non ne sei ancora a conoscenza, il gioco è un'esperienza PvP cooperativa in cui tu e alcuni amici o estranei affrontate una squadra nemica di incantatori.

Per lanciare incantesimi, devi pronunciare le parole del tuo libro magico. Fortunatamente, non esiste un linguaggio inventato per il lancio di incantesimi, e basta dire "palla di fuoco" se si vuole lanciare una palla di magma infuocato contro i nemici.

Come sempre, inizieremo lo streaming dalle 16:00 BST/17:00 CEST, e potrete accedervi dalla nostra homepage di GR Live, oltre che dalle nostre pagine Facebook, YouTube e Twitch. Assicurati di dare un'occhiata!

Mage Arena

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto