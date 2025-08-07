Stiamo sputando incantesimi in Mage Arena su GR Live di oggi

Ci scusiamo con tutti gli utenti di cuffie in vista dello streaming di oggi, perché oggi daremo un'occhiata a Mage Arena. Se non ne sei ancora a conoscenza, il gioco è un'esperienza PvP cooperativa in cui tu e alcuni amici o estranei affrontate una squadra nemica di incantatori.

Per lanciare incantesimi, devi pronunciare le parole del tuo libro magico. Fortunatamente, non esiste un linguaggio inventato per il lancio di incantesimi, e basta dire "palla di fuoco" se si vuole lanciare una palla di magma infuocato contro i nemici.

Come sempre, inizieremo lo streaming dalle 16:00 BST/17:00 CEST, e potrete accedervi dalla nostra homepage di GR Live, oltre che dalle nostre pagine Facebook, YouTube e Twitch. Assicurati di dare un'occhiata!