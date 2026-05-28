Stiamo suonando 007 First Light nel GR Live di oggi

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Prima che James Bond fosse il rubio di baci, il venditore di spie per conquistare tutti, doveva guadagnarsi il suo numero. Ammetto di non aver ancora giocato molto a 007 First Light, non sono del tutto sicuro di cosa significhi, ma non c'è modo migliore per scoprirlo che giocare noi stessi e vedere come possiamo aiutare un giovane Bond a farsi strada nel mondo dell'intelligence britannica.

Il gioco di James Bond di IO Interactive ha finalmente fatto luce sulla spia, dopo anni di una bozza di videogiochi di Bond. Ora che Daniel Craig è completamente fuori dai giochi, e lo è da alcuni anni, Amazon non vuole ancora rivelare di più sui suoi piani per l'IP. Mentre i film sono in difficoltà, IOI ha raccolto i pezzi e ha creato quella che riteniamo un'esperienza fantastica. Puoi leggere altre delle nostre impressioni generali nella recensione della rete qui.

E, se volete vedere il gioco in azione, ovviamente potete unirvi a noi più tardi oggi per una nuova edizione di GR Live. Come sempre, ospiteremo la nostra diretta dalla Homepage di GR Live, oltre alle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook. Partiremo dall'orario abituale 16:00 BST/17:00 CEST, probabilmente con l'ondata di caldo nel Regno Unito, quindi non dimenticate di passarci!