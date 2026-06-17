Stiamo suonando And Roger nel GR Live di oggi

Forse vi siete persi perché è un titolo indie piuttosto piccolo, ma durante l'ultima stagione dei premi, TearyHand Studio si è trovato in molte liste per la sua recente esperienza di visual novel, And Roger. Il gioco è diventato un grande successo tra la critica per l'esplorazione della salute mentale e delle malattie e, nonostante fosse un progetto piuttosto minuto (con un prezzo molto accessibile), si è trovato tra i migliori degli ultimi 12 mesi negli ambienti indie.

Poiché And Roger viene lanciato oggi su Switch, abbiamo pensato che non ci fosse momento migliore per immergersi nel progetto indie, motivo per cui stiamo facendo del gioco il fulcro di oggi di GR Live.

A partire dall'orario abituale delle 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò un'ora di And Roger (che sarà la maggior parte del gioco più ampio) tutto sulla homepage di GR Live.