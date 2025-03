Stiamo suonando Assassin's Creed Shadows su GR Live di oggi

HQ

Anche se dovrai aspettare fino a domani, 20 marzo, per poterti unire al divertimento di shinobi/samurai nel Assassin's Creed Shadows di Ubisoft, stiamo facendo un salto anticipato nell'azione come parte dello streaming GR Live di oggi.

A partire dal solito orario delle 16:00 GMT / 17:00 CET, ospiterò e giocherò per un'ora di Shadows, durante il quale eliminerò le minacce nei panni di Yasuke e prenderò di nascosto i bersagli nei panni di Naoe. Assicurati di fare un salto sulla homepage di GR Live (o vai sui nostri canali Twitch, YouTube o Facebook ) per avere un assaggio in anteprima di ciò che il gioco ha in serbo per i fan.

Fino a quando lo streaming non avrà inizio, non dimenticare di leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Shadows o guardarla qui sotto in formato video.