Stiamo suonando Atomfall su GR Live di oggi

Se sei un britannico, probabilmente conosci il Lake District come quello che i giornali chiamano così prontamente "staycation", ma siamo pronti a scommettere che non sei mai stato alla versione del Lake District che Rebellion ha creato per Atomfall.

Nascosto nel profondo nord dell'Inghilterra c'è un pasticcio irradiato noto come la Zona. Popolato da druidi, fuorilegge e robot assassini degli anni '50, Atomfall mescola la docile campagna britannica con il pericolo dietro ogni angolo, e lo suoneremo su GR Live di oggi.

Se volete dare un'occhiata al gameplay prima del lancio ufficiale della prossima settimana, potete unirvi a noi dalle 16:00 GMT/17:00 CET sulle nostre pagine Twitch, YouTube e Facebook, oltre che sulla homepage di GR Live.