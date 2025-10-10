Stiamo suonando Battlefield 6 su GR Live di oggi

HQ

È il grande giorno per molti fan degli sparatutto d'azione poiché Battlefield 6 sta facendo il suo grande arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Ora che l'atteso gioco è qui e disponibile per tutti per salire e giocare, faremo di Battlefield 6 il fulcro dello streaming GR Live di oggi, in cui ospiterò e giocherò un'ora di azione multiplayer.

A partire dal consueto orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, puoi seguire l'azione mentre si svolge sulla homepage di GR Live.

E per saperne di più su Battlefield 6, non perdetevi la nostra recensione completa del gioco in cui parliamo del medio Campaign, dell'eccellente Multiplayer e dell'alto potenziale Portal tutti in profondità molto maggiore.