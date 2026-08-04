Stiamo suonando Beast of Reincarnation nel GR Live di oggi

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Oggi è un giorno importante per Game Freak, poiché lo sviluppatore notoriamente noto per i giochi Pokémon sta tentando un progetto di un tipo molto diverso. Allontanandosi dal catturare creature, Game Freak sta esplorando il regno degli action RPG, tutto sotto forma dell'ambizioso Beast of Reincarnation.

Con il titolo ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S (anche come inclusione del Game Pass dal primo giorno), giocheremo a Beast of Reincarnation nell'edizione di oggi di GR Live. A partire dall'orario abituale 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò durante la prima ora del gioco sulla homepage di GR Live.

E per altri contenuti da Beast of Reincarnation, non perdere la nostra analisi dedicata e approfondita del titolo, dove mettiamo in evidenza perché potresti voler dare un'occhiata a questo titolo piuttosto sorprendente.