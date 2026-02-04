Stiamo suonando Cairn nel GR Live di oggi

HQ

Torniamo per un altro live di GR più tardi oggi, quando, al solito orario, condurrò e controllerò la prima ora dell'avventura di arrampicata di The Game Bakers chiamata Cairn.

Tutto ciò che si svolge sulla homepage di GR Live, potete unirvi a me dalle 16:00 GMT/17:00 CET, per scoprire cosa ha in serbo questo progetto piuttosto ben accolto per chiunque non abbia ancora partecipato a viverlo in prima persona.

E per chi cerca analisi aggiuntive e riflessioni su Cairn prima dell'inizio dello streaming, potete passare qui per leggere la nostra recensione dedicata, dove parliamo del gameplay interessante e del protagonista difficile da apprezzare.