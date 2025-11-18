Stiamo suonando Call of Duty: Black Ops 7 nel GR Live di oggi

HQ

Non è stato il miglior lancio per Call of Duty: Black Ops 7, dato che l'ultimo capitolo della serie sparatutto è arrivato con una fanfara più concisa, che era una frazione di Black Ops 6, almeno se guardavo le cifre di Steam. Allo stesso modo, il consenso critico sul gioco è stato disomogeneo, anche da parte nostra, poiché abbiamo trovato la Campagna una delusione e il Multiplayer stranamente calibrato, con pensieri Zombies in arrivo molto presto.

Con il weekend di apertura ormai alle spalle, entreremo nel Black Ops 7 di oggi nel GR Live, dove condurrò e giocherò un'ora di gioco, tutto sulla homepage di GR Live a partire dal solito orario 16:00 GMT/17:00 CET. Assicuratevi di passare per assistere a un intenso Multiplayer follia.