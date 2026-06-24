Stiamo suonando Dark Scrolls nel GR Live di oggi

Doinksoft spiega che "è figo" e che "c'è spazio per due giochi fantasy d'azione pixelati al mondo."

Gato Roboto e Gunbrella gli sviluppatori tornano per pixel dungeon-scroller Dark Scrolls

18 Marzo 2026 alle 20:00 NEWS. Scritto da Ben Lyons

Il titolo indie è appena stato svelato e sarà lanciato su PC e Switch.