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Dark Scrolls

Stiamo suonando Dark Scrolls nel GR Live di oggi

Unisciti a noi mentre scopriamo l'ultimo progetto di Doinksoft.

Elder Scrolls Dark Brotherhood – Mysterious and Exciting Gameplay Experience

Elder Scrolls Dark Brotherhood – Mysterious and Exciting Gameplay Experience

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Torniamo per un altro GR Live questo pomeriggio, dove usciremo dal sole cocente dell'estate per dare invece un'occhiata all'ultima innovazione indie di Doinksoft. Conosciuto come Dark Scrolls, questo gioco è un action platform a tema fantasy con progressione roguelite, e si basa sull'uso di diversi personaggi per superare sfide impegnative, trovando segreti lungo il percorso.

Detto ciò, a partire dall'orario abituale delle 16:00 BST/17:00 CEST, condurrò e giocherò durante la prima ora di Dark Scrolls sulla homepage di GR Live.

Non dimenticare di passare per assaggiare l'azione e, per maggiori dettagli su Dark Scrolls, non perdere la nostra recensione dedicata e dettagliata del gioco.

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