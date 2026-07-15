Stiamo suonando Denshattack! nel GR Live di oggi

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Oggi è il giorno in cui finalmente possiamo capovolgere, ingannare e grindare carrozze dei treni intorno a una versione anime ispirata all'anime di una Tokyo distopica. Sì, è arrivato il giorno in cui Undercoders lanci Denshattack!, e per celebrare questa occasione vedremo il progetto indie appariscente e ricco di azione tramite GR Live.

A partire dall'orario abituale 16:00 BST/17:00 CEST, condurrò e giocherò fino all'ora di apertura di Denshattack!, tutto sulla homepage di GR Live. Assicurati di passare per assaggiare l'azione, che si svolge in linea con la disponibilità del gioco nel mondo intero.