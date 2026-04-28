Stiamo suonando Diablo IV: Lord of Hatred nel GR Live di oggi

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È finalmente arrivato il giorno di scontrarsi con Mephisto e di fare tutto il necessario per liberare Sanctuary dalla morsa feroce del Male Supremo. Diablo IV è stato ampliato con il suo secondo grande DLC, poiché Lord of Hatred ha debuttato ora su PC, PlayStation e Xbox, portando una nuova storia, due nuove classi, una ricchezza di miglioramenti nel gameplay e nella qualità della vita, una nuova regione e altro ancora.

Con Diablo IV: Lord of Hatred ora disponibile, dedicheremo lo streaming live di GR Live di oggi al gioco, dove a partire dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST, condurrò e immergerò l'ora di apertura di Lord of Hatred tutto sulla homepage di GR Live.

Assicurati di passare per assaggiare l'azione, e per saperne di più su Lord of Hatred, non dimentica di leggere la nostra recensione dedicata all'espansione.