Stiamo suonando Directive 8020 nel GR Live di oggi

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Dopo aver provato Little Nightmares 3 verso la fine del 2025, siamo tornati e oggi pomeriggio dedichiamo una diretta GR Live a un videogioco sviluppato da Supermassive. Sì, torneremo nel mondo di The Dark Pictures per vivere il prossimo capitolo della storia più ampia, un'avventura fantascientifica più isolata e autonoma nota come Directive 8020.

A partire dall'orario abituale 16:00 BST/17:00 CEST, condurrò e giocherò durante l'ora di apertura di Directive 8020, tutto sulla homepage di GR Live.

Assicurati di passare per vedere in anteprima il nuovo gioco horror lanciato e, per maggiori dettagli su Directive 8020, assicurati di leggere la nostra recensione completa del titolo per vedere la nostra analisi completa dell'esperienza più ampia. Ah, e se vi state chiedendo da dove sia uscito il nome The Dark Pictures dal titolo del gioco, andate qui per saperne di più.