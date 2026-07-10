Stiamo suonando Flask nel GR Live di oggi

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Da portali misteriosi, i goblin hanno invaso il nostro mondo fantastico in Flask. Solo gli alchimisti sono disposti a resistere alla minaccia che attraversa i portali e a fondere le loro torri di lusso nelle brecce. Poiché l'atmosfera del regno dei goblin è tossica, gli alchimisti si affidano ai loro omuncoli per fare la maggior parte del lavoro sporco al posto loro.

Questa è la strana e meravigliosa introduzione di Flask, un nuovo autobattler roguelite che combina molto di ciò che sappiamo e amiamo del genere con uno stile artistico malvagio per creare qualcosa di saporito come immaginiamo siano le pozioni che bevono i nostri homunculi. Ora è disponibile solo la demo, ma considerando che ha tutti i personaggi giocabili insieme alla possibilità di completare tutte le partite, sembra un assaggio dell'esperienza completa più di una piccola parte dedicata a mantenere l'interesse.

Vedremo fino a che punto possiamo arrivare in Flask nel GR Live di oggi, che come sempre sarà trasmesso in streaming dalle 16:00 BST/17:00 CEST e potrà essere trovato sulla Homepage di GR Live, oppure sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook.