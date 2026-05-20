Stiamo suonando Forza Horizon 6 nel GR Live di oggi

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Ieri è stata la data ufficiale di lancio per Forza Horizon 6, tutto ciò dopo che il progetto è stato disponibile in stato di 'Accesso Anticipato' per i possessori della Premium Edition a fine settimana, una scelta che sembra essere stata estremamente vantaggiosa per Playground Games.

Con l'ultimo capitolo della serie più ampia che è arrivato su PC e Xbox Series X/S, faremo di Forza Horizon 6 la star dello stream live di oggi di GR, dove condurrò e giocherò un'ora del gioco tutto sulla homepage di GR Live dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST.

Avrai notato la nostra ampia copertura guida su Forza Horizon 6 , quindi questa non sarà la prima ora del gioco, dato che probabilmente cercheremo di andare online e competere contro altri piloti in tutto il mondo. Se ti sembra entusiasmante, non dimenticare di sintonizzarti questo pomeriggio.